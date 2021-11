Adeus PS, olá “Meta” socialista

Assim como descolou do PS de José Sócrates, António Costa vai fazer tudo para se afastar do PS que governou nos últimos seis anos com o PCP e o BE. O primeiro-ministro quer governar sozinho. O Presidente pode ter-lhe feito a vontade.

NUNCA FAÇAS BATOTA CONTRA UM BATOTEIRO. Desde há muito que este conselho é passado nas mesas de alguns cafés, onde se joga à sueca, o tal jogo de cartas que, segundo a lenda, foi inventado por quatro surdos-mudos. Hoje, já não se joga tanto no café. Um bom batoteiro vê a batota ao longe, fareja a sua chegada, ainda antes de ela se concretizar. Quem tem por hábito jogar uma bela cartada sabe que assim é.



Marcelo Rebelo de Sousa cometeu aquele erro infantil quando se joga cartas com um batoteiro profissional: fez bluff com a ameaça de dissolução do Parlamento, correu-lhe mal, porque António Costa foi a jogo. Erro, senhor Presidente. Então decide entrar na batota com quem, em 2015, recorreu à batota política (ainda que legítima) para chegar ao poder?



Enfim, o Presidente tem, certamente, muita responsabilidade pela atual situação política. O uso de bombas, sobretudo as atómicas, não se anuncia com tanta antecedência. Primeiro, mostra-se o arsenal. Fazem-se uns testes, como a Coreia do Norte faz, só para o Ocidente ficar a saber que o país detém capacidade militar.