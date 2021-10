O fim da Feira do Gado

António Costa pensou ser possível arrastar esta forma de fazer política que passa por tomar o pequeno-almoço com o grande capital e jantar com os trabalhadores sem, pelo menos, levar uma garrafa de vinho. Desde 2015 que isto tem tudo para acabar mal.

CORRIA O ANO DO SENHOR COSTA DE 2016, QUANDO NO HABITUAL JANTAR DE NATAL do grupo parlamentar do PS, o efusivo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, introduziu no discurso político a metáfora perfeita para o que, um ano antes, tinha sido criado: a geringonça. Dirigindo-se ao então ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, Santos Silva parabenizou-o entusiasticamente por um acordo conseguido na Concertação Social: “Ali, o Vieira da Silva conseguiu mais um acordo. Ó Zé António, és o maior… negociante. Grande negociante.”