A melhor estratégia é fazer o óbvio

A luta contra a corrupção é como o combate às alterações climáticas: não é para se fazer, é para se ir fazendo, atendendo às especificidade do problema, procurando consensos, federando vontades, construindo pontes de entendimento, enfim, protelando, fazendo de conta de que, de facto, se está a caminhar para uma mudança enquanto se mantém tudo na mesma. Em vez de um Dia Internacional Contra a Corrupção (9 de dezembro), o mundo deveria, isso sim, assinalar o Dia Internacional da Corrupção, celebrando um ato banal no quotidiano dos negócios, política, futebol, etc.