A Caixa é uma mulher séria

Como se não bastasse a parvoíce militante das "Capazes", o outro lado decidiu sair do armário e, através de uma ortopedista, dar a conhecer ao mundo o verdadeiro papel da mulher. Não deixa de ser curioso ter sido uma ortopedista a portadora da mensagem. Para esta gente, a mulher está no osso. Pormenores à parte, Joana Bento Rodrigues publicou esta semana, no Observador, um daqueles nacos de prosa que, com toda a certeza, deixou muitos homens a suspirar por uma qualquer fratura exposta, só para serem atendidos pela médica e encontrarem a respetiva mulher das suas vidas.Colocando de lado uma eventual atração pela viúva do senhor presidente do conselho, dr. Oliveira Salazar, o texto de Joana Bento Rodrigues é uma curiosa metáfora sobre a Caixa Geral de Depósitos, levando-nos a concluir que o banco público, desde há uns bons anos, é uma mulher conservadora, defensora da moral e dos bons costumes.

