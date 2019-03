O juiz processador implacável

Quando tudo parecia já minimamente sossegado, Neto de Moura, juiz com uma extraordinária capacidade de marcar a agenda de um País - este, sim, deveria ser apelidado superjuiz -, resolveu sair das catacumbas do Tribunal da Relação do Porto para mais uma lancinante aparição pública.Mas, impedido pelo "dever de reserva", o magistrado judicial lançou o seu advogado numa cruzada ameaçadora. Depois de alguns anos a desembargar na Relação do Porto, chegou a vez de processar. E, como já prometeu o seu advogado - um "pé-canhão" do Direito, reconheça-se -, vai tudo a eito. Humoristas, comentadores, deputados, pessoas em geral, presume-se, ninguém escapará à ira processadora de Neto de Moura.

