Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
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21 de julho de 2026 às 23:00

Certificados do Tesouro: mais do mesmo

Nenhum produto financeiro de baixo risco é uma bela oportunidade. O que espanta é como continuam sem cumprir o mínimo: preservar o dinheiro contra a inflação.

There’s a new kid in town e chama-se Certificados do Tesouro. Foi anunciado com o talento dos bons vendedores: uma taxa máxima anual bruta de 3,35% e uma taxa média anual de 2,71%, muito melhor do que a da magérrima série anterior de Certificados. Todo o produto está desenhado para o perfil psicológico da maioria dos aforradores portugueses, o que é boa gestão comercial da parte do Estado. Se pensarmos como contribuintes que suportam os juros deste produto, então as as notícias são boas - já pelo outro ângulo, o dos aforradores, não há boas notícias.

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