Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
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23 de junho de 2026 às 23:00

Surpresa seria a reforma ter passado

Foi estranho ver um Governo minoritário empenhar capital político numa reforma superficial, que bateria sempre de frente contra uma maioria iliberal.

O chumbo da reforma laboral nada teve de estranho ou surpreendente. Estranha foi a expectativa gerada, dias antes, de que afinal a reforma poderia passar. Estranho seria ver um partido populista de direita radical contrariar o seu conhecido “ nativista” para ajudar o PSD a ter uma vitória de cariz liberal. Mesmo estranho foi ver um Governo minoritário a empenhar capital político ao longo de meses numa reforma com estas características, perante uma oposição parlamentar maioritariamente iliberal na economia.

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