Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
21 de janeiro de 2026 às 23:00

Uma segunda volta muito diferente, 40 anos depois

É difícil ver o documentário 'A Duas Voltas - Mário Soares e as Presidenciais de 1986' sem sentir carinho por aqueles candidatos e pelo que éramos. Carinho e perda.

 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Apoio Político Miséria candidato Política Mário Soares Diogo Freitas do Amaral Moscovo Partido Comunista Português Fundo Monetário Internacional
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Uma segunda volta muito diferente, 40 anos depois