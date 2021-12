Instantâneos ou quase (69)

Rio vence

Rui Rio provou que é um osso duro de roer e que não cairá facilmente. Já o disse antes, e mantenho-o, Rio será sempre um adversário feroz da liberdade de imprensa e da independência do Ministério Público. Se chegar ao poder será ainda mais.



Mariana virá

Isto é algo que tenho pensado muito nos últimos tempos: se o BE despencar nas próximas eleições legislativas, Catarina Martins terá condições para se manter como coordenadora nacional do partido de extrema esquerda? E se cair quem será a sucessora?



Bom exemplo

Já viram como os alemães se entendem a formar governo? Uma coligação de sociais democratas, verdes e liberais. Cá seria possível? Com o partido mais votado a dar a pasta das Finanças ao colega de coligação, como na Alemanha.