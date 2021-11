Instantâneos ou quase (68)

Nada de novo

Os portugueses estão sem fé no futuro. A última sondagem publicada no Expresso mostra o óbvio: a maioria de nós acredita que tudo vai ficar pior daqui a 10 anos. Economia, desigualdades e tudo o resto que já é mau. Nada de novo, portanto.



Lápis azul

Sabiam que há uma "comissão ideológica" no Brasil? Só o nome assusta, não é? É formada por gente que avalia e censura conteúdos de provas das escolas. Nem as BDs escapam. A ideia é ter em atenção os "valores morais", seja lá o que isso for.



O fanático

Lukashenko age como um biltre. Usa a pobreza e o desespero como arma de arremesso contra quem já é fraco. De Presidente só tem o título que roubou fora das urnas. Mas pior são aqueles que lhe protegem a insanidade.