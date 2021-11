Instantâneos ou quase (67)

A reação da líder do PAN às notícias que a associam a empresas e agricultura intensiva lembrou-me a reação também tonta de uma assessora do PAN quando a SÁBADO entrevistou Inês Sousa Real. A assessora queixou-se por escrito do "tom da entrevista".

Tão óbvio

Já repararam num pequeno pormenor? Estão a crescer os preços dos materiais de construção, dos imóveis, dos projetos, faltam trabalhadores, mas os seus salários não crescem. Aliás, os salários só crescem pelo arrastamento do salário mínimo.



Viva o PAN

Haja dignidade

O problema das juntas médicas não é de agora. Doentes e familiares são tratados há largos anos com desprezo e incúria por quem deveria ser o primeiro a velar pelos direitos de quem já está muito fragilizado.