Instantâneos ou quase (66)

Cenário 1

Imaginem isto: Costa provoca a crise em surdina. Sabe que BE e PCP ficam fragilizados perante o eleitorado. PSD e CDS estão como estão e nem é preciso manobrar nos bastidores. PS vai a votos rapidamente, ganha bem e faz um acordo com o PCP.



Cenário 2

Pensem nisto: Costa provoca a crise política e quer vitimizar-se. Os portugueses percebem a sonsice do PS, o PSD muda de líder e atira borda fora Rio. O País fica com uma alternativa, mas nenhum deles consegue formar governo.



Cenário 3

E agora: empurrado para a crise política, Costa ganha as eleições, mas precisa do BE e do PCP. Surge a nova geringonça – com ou sem papel assinado – e ficamos todos sem perceber porque houve de novo eleições.