Dizem que alugar um agente da autoridade para passar com escolta a Ponte 25 de Abril em época de confinamento custa umas garrafas de vinho e de rum. Afinal, cada um de nós poderá fazer de chef Ljubomir, mas tendo mais cuidado com as escutas.Alguém notou que a Web Summit já aconteceu? Alguém notou que o Estado pagou 11 milhões de euros por aquilo à distância? Alguém notou que o contrato (que nunca ninguém viu em público) previa o não pagamento em caso de pandemia?O provedor de leitores do Público, Barata-Feyo (um tipo que aprecio e respeito no jornalismo) anda há semanas entretido com a questão de o Bartoon (uma espécie de BD para quem não sabe) dever ficar aqui ou ali nas páginas do jornal. Haja pachorra.Anda toda a gente preocupada com as fake news. Estão sempre a dizer-nos que é um dos maiores problemas que afeta o mundo de hoje (que mundo será esse?). Em Espanha até já se discute quem controla a entidade que vai controlar as fake.Confesso que já gostei muito, mesmo muito, do Miguel Esteves Cardoso. Devorei crónicas, livros e entrevistas. Mas há muito que aquilo que ele escreve já não me toca. Já não toca ninguém. Acho.Já li tanta gente zangada com o facto de os partidos avançarem com 1.500 propostas de alterações ao OE. Um escândalo, chegam a gritar. Mas a democracia não é propor, negociar e escolher?Sabem como se mede a desigualdade em Portugal? Mede-se até em crises como esta. Em 28 países europeus, os salários das mulheres cá da terra são os mais penalizados (16%). Os dos homens: 11,4%.Querem tirar a carteira profissional ao jornalista Filipe Santos Costa por fazer entrevistas pagas pelo PS. Mas sabiam que a Lei de Imprensa permite jornalistas a trabalhar para partidos políticos?As recentes reações de bancos, operadoras de telecomunicações e empresas de energia às entidades de fiscalização nacionais só significa que estas últimas estão, finalmente, a fazer o seu trabalho. Doa a quem doer.