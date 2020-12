Pelos vistos, agora, já se defende que ninguém deve nascer homem ou mulher. Melhor, não se quer que isso seja público e conste num documento. Um dia, nem nome lá teremos. Seremos um número, para não chatear ninguém.O mundo roda e roda, vem uma pandemia mortal e nem isso nos livra de voltarmos ao desígnio do futuro político de Santana Lopes. Chegou outra vez a ladainha dos amores e desamores ao PSD e a corrida sabe-se lá para onde. Haja paciência para a requentada conversa.O diretor do Público encontrou uma explicação original para a falta de gente competente nos partidos e governos. Diz que o MP anda a indiciar políticos sem nunca os acusar e que há jornalistas que os acham culpados até prova em contrário.Quando Passos Coelho fala em público, não deixa ninguém indiferente. Falou da TAP, do SEF, do que somos como País. Parece-me tudo tão certeiro e só não consigo perceber como mais gente não o diz.O treinador do Liverpool é um génio, mas a FIFA não o pode considerar o melhor treinador do ano. Sobretudo quando no Bayern de Munique está um sujeito que ganhou tudo: campeonato, Liga dos Campeões...Há sempre alguém pronto a atirar com uma queixa a alguém. Olhem lá, quem discorda de nós (mesmo de forma virulenta) deve poder fazê-lo. São opiniões. Faz parte da vida. Deixem lá as ameaças.As entrevistas televisivas aos candidatos presidenciais estão ótimas. Não tanto pelo que lá dizem, mas pelas reações nas redes sociais. Já há quem queira despedir jornalistas que "rosnam".Sou só eu que estou ansioso à espera dos debates do Ventura com os outros candidatos? Confesso que conto o tempo como a minha filha faz para o dia de anos.Nunca pensei assistir a pedidos de habeas corpus para decidir se uma miúda pode passar o Natal na casa do pai. Por causa da pandemia. Mas uma coisa já percebi há muito: a dependência tem sempre juízes que mandam em tudo.