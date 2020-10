Numa entrevista ao Sol, lá esteve de novo o padre Vítor Melícias a apregoar o voto de pobreza que fez quando entrou nos franciscanos. E a desdenhar que a pensão que tem (de onde?) nem é assim tão grande. E vacas voadoras também há.A CIP tem em António Saraiva um presidente omnipresente nos corredores do poder e nas TVs. Mas alguém se questiona se um empresário falido, ex-frequentador da loja Mozart, será o melhor que se pode arranjar para representar os... patrões?As escolas estão a atirar os alunos para fora dos portões. E isto não é combate à pandemia: é incúria. Queres comer? Tens furos? Vai para a rua. Em Oeiras, é vê-los junto aos portões, nas escadas dos prédios ou no chão. A comerem.Não há combate à corrupção (aparente ou real) que aguente quando as pessoas passam a viver pior, têm fome e o emprego escasseia. O Presidente João Lourenço já deve ter percebido isso.Um tribunal civil condenou oficiais militares à prisão por negócios corruptos nas cantinas. Fico sempre melhor com estas notícias, porque sei que muitos escaparam quando a justiça era apenas militar.Depois de ler a conversa de um ex-diretor com Pinto Balsemão, a propósito da edição 2.500 do Expresso, fiquei com dúvidas sobre quem é o génio que fez do semanário o que ele é. Deve ser o Monteiro.Estou a gostar desta moda de confissões. Seja entre amiguinhos (Goucha e Teresa) ou perante a patroa (Cristina e Cláudio). Conclusão (redutora, claro): são todos uns sacanas quando querem programas nas TV.O homem mais rico da China é dono de água engarrafada e de vacinas. Não tem só isso, claro, mas não deixa de ser um sinal importante estes negócios do Sr. Zhong Shanshan.Vou mais longe do que a Transparência e Integridade: o Banco de Portugal devia ser obrigado a divulgar as auditorias, não só ao Eurobic, mas a todos os bancos. A exposição de más práticas (e dos seus responsáveis) só pode fazer bem. A todos nós.