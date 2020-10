A forma como sai o presidente do Tribunal de Contas, praticamente a pontapé, só tem duas leituras possíveis: ou Vítor Caldeira foi muito incompetente ou terrivelmente competente naquele órgão de fiscalização.O que Ana Gomes faz não é populismo, como alguns tontos (ou espertalhaços) lhe apontam. É coragem. Anos de muita coragem. Contra práticas ou pessoas que são cancros sociais. E sem as hipocrisias da conveniência do momento.Devo ter visto outro debate entre Donald Trump e Joe Biden, de certeza. Após mais de duas horas, vi o Trump habitual e um Biden que é tudo o que a imagem de um político não deve ser: frágil, até débil, sem ideias, robotizado. Venha o Diabo e escolha.Os dados do ISEG são claros: em 2019, quase 1.800 mulheres grávidas ou de licença viram os contratos a termo não renovados. E há uma subida nos últimos quatro anos. Some-se isto à disparidade salarial e este é o País que (ainda) temos.O Conselho Nacional de Educação quer que o Governo contrate gente para as escolas só com o 12.º ano. Ainda teremos a Dr.ª Contínua (auxiliares, como dizem agora). Justificação: "Para desenvolverem as suas carreiras."Nas escolas, TVs e jornais mostra-se a diferença dos sintomas entre a Covid, a gripe e a constipação. Para que serve isto quando há sintomas "raros" e "às vezes" comuns às três doenças? Teremos sempre de fazer o teste, certo?O presidente do Benfica (e o candidato e o cidadão Vieira) tem três sujeitos que falam por ele, em público e privado. João Gabriel, Luís Bernardo e Cunha Vaz. Que já tiveram como clientes Sócrates, a Ongoing e outros.O campeonato inglês já era o máximo em termos de futebolada. Mas agora está ainda melhor: os grandes caem como tordos com resultados surpreendentes.Há feminismo branco e feminismo negro. Para a Joacine é assim. E não há cá brancas (e brancos) a representar direitos de "raça" e "classe" de negras (e negros). Isso é "intrin- secamente elitista". É na cabeça das pessoas que está mesmo o problema.