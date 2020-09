Há secretários de Estado que querem sair, há aqueles que são obrigados e há Eduardo Pinheiro, o homem da Mobilidade, cuja mulher, Vilma, (e ele) faturou milhares em contratos públicos na câmara de Matosinhos. Quando ele lá estava a presidir.As três máscaras laváveis (por período) que o ministro Tiago Brandão Rodrigues mandou dar a alunos e professores são de uma qualidade confrangedora. À primeira lavagem, a da minha filha perdeu partes. Durou uma tarde.O caso do juiz Rangel tem testas de ferro, dinheiro em contas de terceiros e pedidos de massa para a família. Alguém vivia acima das possibilidades, há favores, conversas em código e desprezo pelo Estado de direito. Parece a Operação Marquês. Em pequenino.As vezes que o colunista Miguel Sousa Tavares agora escreve sobre o Novo Banco (e bem) são proporcionais às vezes que não escreveu sobre as malfeitorias do BES. Foram-se as incompatibilidades.O sindicato dos juízes deu-lhe para apreciar a existência do tribunal central (dos poucos que já fez alguma coisa pela imagem da justiça portuguesa). Quere-o fundido porque há lá colegas que sabem muitos segredos.O programa de Ricardo Araújo Pereira tem uma entrevista a políticos. É gozo, eu sei, mas haja algum decoro e não deem antes as perguntas aos convidados. Ana Gomes levou as respostas escritas (e leu-as).Para que serve Nuno Santos? Na TVI, claro. Sobretudo quando passa a imagem que Cristina manda e desmanda, e atira para o caixote escolhas e vontades do diretor-geral. A pergunta faz sentido, agora ou a prazo.Volta a falar-se de João Ferreira para líder do PCP. Mas para suceder a Jerónimo de Sousa falta-lhe algo fundamental (não, não é só o passado antifascista): empatia, ligação às pessoas.Alguém tem de avisar a Deslandes, a Blaya e outras tantas cantoras, atrizes e gente das TVs que já não há pachorra para lamentos sobre as agruras voyeuristas das redes sociais. Sobretudo quando toda essa gente se alimenta disso.