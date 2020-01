Angola é um país corrupto até ao tutano. Sim, falo no presente do indicativo.

Há que dizê-lo sem tiques de colonizador, sem rodriguinhos por causa do medo dos interesses instalados. Qualquer empresário, grande, médio ou pequeno, que algum dia fez negócios naquele país sabe disso. Também qualquer empresário ou empresa que algum dia tentou recuperar dívidas em atraso de Angola sabe disto. Qualquer cidadão que algum dia tentou resolver em Luanda algo que metesse serviços públicos, intermediários, assessores e consultores disto e daquilo sabe disso.





Lembro-me de um amigo de uma grande empresa que, durante o reinado da Troika e com Portugal afundado numa crise gigantesca, se voltou para Angola. Lá havia dinheiro fácil, mas também exigiam dinheiro fácil. Lembrou-me que não viajava sem uma mala cheia de dólares para distribuir pelas capelinhas. "É assim mesmo, todos comem. Mas nenhum dos meus colegas empresários portugueses vai admitir que faz isto", disse-me.



Mas isso era o método artesanal (ainda em voga e sempre atual). Há muito que havia outros cada vez mais elaborados e cobertos até do prestígio que nestas coisas se consegue quando se entra num bom escritório de advogados (ou nem tão bom assim) ou se acede a outros especialistas que ocupam gabinetes especialistas em fiscalidade internacional. Angola é o país das offhores oficiais do Estado ou oficiosas de quem sempre o dominou, daquelas entidades que são donas de outras, que por sua vez vão dar a outras tantas. Em latitudes globais. São conhecidas pelos nomes abreviados, ora têm sedes em torres majestosas ou em buracos no fim do mundo de paraísos fiscais. Usam nome de gente de ocasião e servem apenas para dissimular, esconder e guardar. Podem ser usadas por este, aquele e o outro. Às vezes, ao mesmo tempo.





Todos sabemos o que se passou na justiça portuguesa nos últimos anos. Quando se tentou perceber esta teia angolana e também portuguesa, de forma avulsa e se calhar até com investigações atabalhoadas e incompetentes. Uma teia que há muito calça e veste nas melhores lojas da Baixa, que se instala em hotéis de luxo em Lisboa, Londres e no Dubai, que gosta de palacetes, barcos e uma garagem repleta de carrões e que come à mesa com políticos habituados a fechar os olhos sempre que é preciso.





O que aconteceu foi que caiu o Carmo e a Trindade: ouviram-se vozes de reputação cimentada dizer que era inadmissível que alguns dos homens (e mulheres) de Angola estivessem sob o foco da justiça portuguesa; discutiram-se doutos termos jurídicos ao alcance apenas da interpretação dos iluminados do Direito que servem todas as conveniências (pois, o crime de branqueamento de capitais precisa de um crime precedente, e sendo esse em Angola, não tinha sentido andar a mexer por cá nestas coisas). Afinal, porque é que tínhamos de nos envolver em guerras internas de Angola e queixas necessariamente envolvidas em interesses obscuros?!



E que mal tinha estarem a ocorrer dezenas de transferências entre offshores com intervenção de bancos portugueses (alguns deles já controlados por angolanos) e que visavam generais multifacetados, familiares de políticos habituados ao luxo do Estoril,, banqueiros nascidos quase do nada e até um PGR que mandou no MP de Luanda durante 10 anos. Outro general empresário que fazia do poder judicial aquilo que verdadeiramente ele era (e ainda é): uma verdadeira força do poder político (tal como a polícia, tal como os serviços secretos). Uma força que contratava em Portugal advogados ora para ‘acusar’, ora para defender visados em investigações judiciais. E que até negociava as avenças e honorários a pagar. Um procurador que convidava magistrados portugueses e se fazia convidado e era recebido no Parlamento português.





Sim, era uma questão de estatuto: dele e das funções. Deles e dos negócios na banca, nas telecomunicações, no imobiliário, na comunicação social, nisto e naquilo. Dinheiro, dinheiro e muito mais dinheiro. Mesmo que já se percebesse que se tratava de uma máquina de lavar gigantesca alimentada na fonte pelo petróleo, pela riqueza de um país. Uma máquina de relações familiares e de poder, misturadas e enraizadas por anos de conluio e saque, que faziam de qualquer um um visionário/a do empreendedorismo, um/a estratega mundial dos negócios rodeado/a de uma corte paga a peso de ouro que usava assessores de imagem com ligação direta às redações e a jornalistas amigos.





Sim, Angola sempre foi (também) isto e nós vimo-lo bem nos últimos anos. Ainda o é, só que o poder é outro, mas continua a mandar em procuradores e juizes. Continua a ditar a oportunidade e o alvo. Para nós, portugueses, os caídos em desgraça do outro lado são uma oportunidade para aliviar consciências (já vimos esse filme por cá com banqueiros e políticos que em tudo mandavam), para enchermos o peito de convições e de novas certezas. Estas coisas são mesmo assim dirão os cínicos.