Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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28 de julho de 2026 às 23:00

Os gelados da infância

O meu lanche não poderia ser outra coisa que não um gelado

Eu teria para aí cinco anos e a minha mãe teria seguramente uma enorme dor de cabeça, de tanto a ter moído para que me deixasse ir comprar um gelado. Naquele verão canino do Ribatejo, e filha dos anos oitenta que era, eu só descansava quando ela se rendia à ideia de que o meu lanche não poderia ser outra coisa que não um gelado.

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