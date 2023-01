Os bons anos

O mercúrio endireitou-se, dizia ela no Twitter, dois minutos – e apenas dois minutos – depois de eu ter deixado queimar uma (e a única) batata doce no forno. Era a pensar nisso (na sorte que podia ter mudado) que eu ia quando me dirigia no mesmo dia ao supermercado e ouvi, sem que para isso alguém me tivesse preparado, um “bom ano, Filipe”. Corria o dia 20 de janeiro do ano de 2023.