O regresso aos treinos

Com aquelas frases feitas, não estávamos a ir ao âmago: já fomos mais novas e tivemos menos dores e menos ansiedade.

Não há nada mau que a cabeça não piore”, disse-me ela, enquanto esperávamos por mesa. Parecia um ditado popular mas era uma citação – e, com ela, a minha amiga não me tentava convencer, fazia somente o que já todos fizemos um dia, que é citar um novo terapeuta como se ele trouxesse uma verdade mais definitiva que a depilação a laser. Para que ela não ficasse sem troco, respondi-lhe: “Sim, o tempo livre é o ateliê de pintura do Diabo.”