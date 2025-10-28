Sábado – Pense por si

28 de outubro de 2025 às 23:00

O prato da casa

Na língua dele, vai tudo a eito - afiada é pouco. E ele é um enigma.

Chamar-lhe embirrante é praticamente elogiá-lo. Ele podia escrever o Grande Manual do Desdém (se conseguisse parar de o desdenhar enquanto o escrevesse), dar aulas sobre como odiar coisas indiscriminadamente (ficará para a História o dia em que descreveu os Beatles como banais) e criar até a igreja dos crentes mal dizentes (para quem outro Deus seria como a galinha, sempre melhor que a minha). Ele é uma joia mas às vezes, quando abre a boca, parece mesmo uma motosserra de um filme de terror.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Indústria cinematográfica Joias Igreja Terrorismo Harold Bloom
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

O prato da casa