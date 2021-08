O pequeno-almoço virtual

Deus me defenda dos açúcares, calorias vazias e gorduras saturadas presentes neste croissant de massa red velvet, cobertura de Kinder Bueno e recheio de bruxaria que me preparo para tragar sem piedade, pensava eu, quando elas se sentaram – mãe e filha – na mesa do lado. Bêbada de glúten, eu estava a achar o mundo (aquele café hipster incluído) um lugar bom, mesmo que mobilado como se vivêssemos no Norte da Europa e com croissants avaliados em montantes só plausíveis em cafés do Norte da Europa.