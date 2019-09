As pessoas que gostam do Outono

ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

A chuva ia ser o álibi perfeito, dizia ela. Depois de um verão a fazer grandes planos para o fim de semana, ela ia cometer um crime: no sábado que viria, ela ia ficar em casa, sem aceitar visitas, com a cama e o sofá como testemunhas, a fazer nada, coisa alguma, zero vezes zero. Era o plano perfeito. O mundo ia fazer dela suspeita, claro (que suspeito isto de gostar de chuva), mas ela não queria saber: estava farta do verão.A meio da semana já eu era cúmplice de um crime que ainda não tinha acontecido (tenho de agradecer à Netflix, sem ela eu não estaria aqui). Todos os dias a minha amiga me falava de como ansiava pela chuva que viria – e eu, que nem tinha reparado que o outono estava a chegar (como se, com quatro estações, para mim só as pizzas), já salivava de entusiasmo. O sábado seria um teaser do outono e a verdade é que eu sempre gostei de teasers.Naquela manhã, quando vi a chuva pelas janelas, fiquei feliz. Noutra ponta da cidade, ela ia cometer o crime com que tanto sonhara. Ninguém a iria procurar e por isso ninguém a iria encontrar – era o crime perfeito. E estávamos juntas, sem sairmos de casa, a chapinhar na lei.Durante o dia, contudo, fui percebendo a nossa falta de originalidade: afinal, toda a gente exultava com a chuva. Pelas janelas via o fraco movimento nas ruas – não havia carros nem gente e até os semáforos tinham desistido de fazer horas extras, apresentando-se amarelos como quem diz "deixem passar os coitados que tiverem mesmo de o fazer".Hoje, quando lia as notícias pela manhã, gelei. "Ainda vamos ter um bocadinho de verão neste outono", dizia uma; "Como é que estamos no outono se estão 27 graus lá fora?", perguntava outra. Irritei-me: se cada coisa tem o seu tempo – e as alterações climáticas são donas do cronómetro –, porque é que não ficamos satisfeitos quando as coisas tomam o seu rumo? Irritei-me mas aprendi: o crime realmente não compensa. Quanto à minha amiga, estou a evitá-la até agora porque não queria nada ser eu a dizer-lhe que afinal o verão ainda não acabou.