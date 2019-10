Ambientalistas sem-vergonha

ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Estávamos todos de bibe – só que uns estavam mais de bibe que os outros, não era? Eu não tinha ainda 5 anos mas tinha a escola da vida e via: os do bibe castanho tinham tiques de totalitaristas, os do verde tinham trejeitos de oligarcas, os do laranja tinham sede de poder e a nós, os mais pequenos, restava-nos olhar a opressão bordada a vermelho num bibe com cara de toalha de piquenique. Era assim: quando os educadores tinham mais que fazer, os mais velhos ficavam a tomar conta dos mais novos. Com 4 anos eu já achava que isso não era necessariamente uma boa ideia.Naquela tarde em que a turma castanha tinha ficado com a tarefa de nos distrair íamos ser ambientalistas. A proposta era aprendermos uma canção sobre o mundo ser uma bola de algodão (a ironia) e estar na nossa mão fazê-lo feliz. Em retrospetiva, talvez aquele tenha sido o momento mais ambientalista da minha infância (o mais revolucionário, estou segura, foi aquele em que informei os meus pais de que tinha problemas com aquela ideia de hierarquia).Só alguns anos mais tarde viria a ouvir falar de reciclagem e do bem que ela faria pelo mundo que me tinham tentado ensinar a amar. A ideia era bonita – recordo as campanhas sobre os ecopontos, com todo o lixo separado por cores, com ternura. Na minha casa, contudo, a reciclagem não colhia. Eu gostava de separar o vidro, mas só porque isso implicava ouvi-lo partir-se dentro do vidrão.Há meses, uma amiga eco-friendly bradou aos céus (juro, houve gritos) quando percebeu que eu não separava o lixo. Se ela ficou dececionada, eu fiquei envergonhada. De lá para cá tenho feito tudo certo: meti a mão na consciência e nunca mais meti o lixo no lugar errado.Quando comecei a ouvir uma miúda de 16 anos reclamar por termos andado a brincar com o planeta em que ela vai ter de viver, não quis saber de que cor era o bibe ela. E quando vi tanta gente mais velha a optar por um discurso infantil para a silenciar, percebi: isto de um dia termos achado que os mais velhos iam saber tomar conta dos mais novos não foi, de facto, grande ideia.