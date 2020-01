ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Há coisas engraçadas: na cabeça da minha mãe eu conduzo um camião TIR; na realidade eu conduzo um Volkswagen Golf; na prática, sempre que viajamos juntas eu acabo a conduzir um Fiat Panda. Juro, podem acreditar: sempre que a minha mãe chega perto, o meu carro perde valor comercial.No primeiro de muitos Natais em que pudemos dispensar os serviços da CP (a cujos funcionários gostaria de louvar a agilidade que demonstravam sempre que tinham de fazer 100 metros barreiras – sendo as barreiras os nossos sacos azuis do IKEA cheios de presentes), a minha mãe não foi de modas: até uma caixa de polvo frito ela quis que coubesse na bagageira. "É tradição, filha."No clássico "come e cala" da época – não ia ser eu a estragar o Natal, vade retro –, deixei-me levar e assim, eu, que nunca emigrei, senti-me a santa padroeira das viagens à terra (mesmo jurando à minha mãe que na terra da irmã também se vende Coca-Cola Zero). Com o mais novo da família a juntar-se à romaria com a pièce de resistance – um centro de mesa para tapar a visibilidade que ainda tínhamos ("Não está bonito, mana?") -, a nossa primeira viagem de Natal comigo ao volante começava.Apenas duas ruas abaixo, e apesar de metade da cidade ainda dormir, tive de parar para deixar passar um peão. Creio que, enquanto eu tentava perceber se ele era quem eu achava que era, a minha mãe teve uma crise de fé: seria capaz de praticar o desapego e livrar-se de uma ou outra coisa assim tão em cima da hora? Para alívio dela, eu parei o carro e abri a janela.Chamei-o. Era uma regra de três simples: um encontro de rua no Natal está para a amizade como um telefonema está para o casamento (se houver amor, já valeu). Depois de um alegre "há quanto tempo!" e daquele "como é que estás?" macio de quem não pergunta só por perguntar, a obviedade: "Vais à terra, não é? Também vou daqui a pouco."Respondi que sim e achei bonito aquele reconhecimento de dois desterrados. Depois pensei: se calhar reconheceu-nos pelo cheiro (do polvo). E então percebi: aquele olhar perdido para dentro do carro não era da hora, era do espanto. Não é espantosa, a minha mãe?