Esta campanha não foi à escola e isso é muito triste

A campanha eleitoral é uma oportunidade única para os partidos políticos partilharem a sua visão para o País. Para projetarem na mente dos eleitores a forma como as medidas que se propõem a pôr em prática vão transformar a sociedade para melhor. É essa a luz que ilumina o caminho que todos queremos percorrer e que, no fundo, desemboca numa ideia comum: deixar um mundo melhor aos nossos filhos – e filhos melhores para este mundo. A rota para lá chegar é que pode variar mais para a esquerda ou para a direita. E é a escolha desse caminho que está em causa em eleições.



Após dois anos de pandemia, com as graves consequências sociais e económicas que ela acarretou, há vários temas que mereciam ter tido uma discussão aprofundada na campanha eleitoral, de tão determinantes que são para o futuro do País. Opções de política económica, reforma do Sistema Nacional de Saúde ou modelos de sustentabilidade para a Segurança Social estão no topo das prioridades. Mas – apesar dos milhares de mortes provocadas pela Covid-19 – talvez nenhum outro seja tão importante como a educação. E o silêncio sobre o tema é ensurdecedor.



Nos últimos dois anos, as crianças foram sujeitas a uma violência sem igual de que vão ter muita dificuldade em recuperar. Nas creches e nos jardins de infância, o uso da máscara por parte dos educadores dificultou a aprendizagem até da fala. Nas escolas do primeiro ciclo, milhares de crianças foram enviadas para casa, numa primeira fase entretidas com o folclore da telescola e, numa segunda fase, iludidas com as maravilhas do ensino online que deixou muitos milhares para trás.