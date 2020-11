É desejável que o filme Joker de Todd Phillips não se revele profético, mas faz todo o sentido considerá-lo sintomático de uma dramática e enraizada crise civilizacional. Nos Estados Unidos, a raiz desta crise é profunda e endémica. Quando foi publicado o livro A People's History of the United States: 1492 – Present, do historiador e cientista político Howard Zinn, as reações nos países onde ia sendo traduzido eram de incredulidade. A reconstrução histórica realizada pelo estudioso não demostrava apenas a génese do sistema plutocrático norte-americano (um sistema baseado no domínio exclusivo dos mais ricos na política e na sociedade), retratava também uma história do presente que qualificava os Estados Unidos como um país do terceiro mundo com a maior concentração de riqueza e poder do planeta. Zinn era renomado pelas suas lutas pacifistas e anti-imperialistas, razão pela qual as suas afirmações pareciam exageros dum radical chic. Todavia, apresentava factos concretos sobre as condições de vida e os níveis de instrução dos estadunidenses, assim como das suas relações com as instituições.Extrema e difusa pobreza, extrema e difusa ignorância: indicadores apavorantes que não deixaram de se reproduzir ao longo dos anos e do território americano, pondo em questão o propagandeado storytelling sobre os EUA. Quais deveriam ser, então, os critérios para configurar um país como pertencente ao primeiro mundo? Seria bom que as narrativas sobre o valor e as proezas de um país ponderassem os aspetos materiais e psicossociais mais difusos e partilhados entre os seus habitantes. A dimensão ética que Zinn queria desafiar com os seus estudos apontava para esta direção: desmistificar uma história mal contada com o intuito de tornar o "princípio de realidade" a base de um possível resgate civilizacional útil para o mundo inteiro.De facto, as instituições do imaginário estadunidense foram eficazes em criar e vender a ideia de um país moderno, juvenil, democrático e eternamente promissor. As indústrias cinematográficas e musicais, os campeões olímpicos, os oligarcas do digital, as prestigiadas universidades e a potência militar fomentaram a constelação narrativa do farol americano no mundo. Este cenário, através do qual se (in)formou o olhar e o sentimento de admiração geral pelo país norte-americano (a não ser que se tivesse tido a oportunidade de viajar pessoalmente pelo país), não é desmontável apenas pelas estatísticas sobre as suas reais condições de vida. A sua postiça fragilidade é também revelada pelo teor das crónicas desencadeadas por personagens como Kim Kardashian, cujas exteriorizações capturam a atenção de milhões e milhões de americanos.Neste sentido, o declínio de um país nota-se igualmente pelo nível do seu debate público, pela ressonância na esfera pública de declamações inconsistentes como as da referida "socialite", que, com o mesmo grão de vacuidade, orienta, anima e mobiliza a participação emocionada dos seus concidadãos sobre assuntos que vão da história da escravidão até a cosmética. Não há jornalistas, artistas, escritores ou prémios Nobel capazes de suscitar o mesmo interesse e determinar a tónica da opinião pública com o mesmo alcance.A ideia que cultivamos dos EUA é ilusória, o país que idealizamos não é aquele que reage ao lockdown comprando armas, ou onde é comum pacientes que precisam de injeções de insulina morrerem devido ao seu elevado custo. Violência sistémica e darwinismo social não combinam bem com a civilização, o sonho americano precisa de uma contra narrativa que permita percorrer diferentes rumos sociais e políticos (dentro e fora dos EUA), para que as ambições éticas e culturais dos que continuam a procurar uma bússola moral e uma bitola para o desenvolvimento humano encontrem perspetivas mais ajustadas.Na senda de Howard Zinn, deveríamos reconsiderar os critérios para medir o valor de um país, focando-nos em indicadores que não estejam habitualmente associados ao seu PIB geral, como a distribuição do poder de compra per capita e a capacidade de um estado de direito garantir a pervasividade dos direitos entre os seus cidadãos. Não deveria ser preciso incomodar economistas como Amartya Sen para mostrar como estes aspetos são as condições necessárias para o desenvolvimento das capacidades de cada um com maior liberdade.Dentro da mesma tradição norte-americana temos exemplos ilustres de personalidades políticas que têm lutado pela emancipação do seu próprio país, promovendo os mesmos princípios que Zinn. Robert Kennedy, em 1968, foi considerado um perigoso revolucionário pela plutocracia estadunidense quando sublinhou, três meses antes de ser assassinado, que "o PIB mede tudo, menos o que faz a vida valer a pena". Provavelmente, uma prova do conservadorismo presente nos EUA encontra-se no destino que marcou a vida dos que tentaram emancipá-los do terceiro mundo. Para Kennedy, "o PIB considera nos seus cálculos a poluição do ar, a publicidade ao tabaco e as ambulâncias que circulam para socorrer os feridos nas autoestradas. Contabiliza as fechaduras que instalamos nas nossas casas e as prisões para onde mandamos quem as consegue quebrar. Regista a destruição das florestas de sequoias e a substituição por uma urbanização descontrolada e caótica. Inclui a produção de napalm, armas nucleares e de veículos armados usados pela polícia para reprimir a desordem urbana. Regista as armas brancas e de fogo, e os programas de televisão que glorificam a violência para vender brinquedos às crianças. Por outro lado, o PIB não considera a saúde dos nossos filhos, a qualidade da sua educação ou a alegria das suas brincadeiras. Não mede a beleza da nossa poesia e a solidez dos matrimónios. Não se preocupa em avaliar a qualidade dos debates políticos e a integridade dos nossos representantes. Não considera a nossa coragem, sabedoria e cultura. Nada diz sobre nossa compaixão e dedicação ao nosso país."A esperança é que discursos como estes voltem a ser um farol dentro e fora dos EUA, pelo menos naquela parte do mundo que pretende destacar-se pela força dos seus princípios éticos e pluralistas, capazes de refrear a cobiça avassaladora da plutocracia afiliada ao capitalismo neoliberal. Como europeus, talvez compreendamos que é de provincianos confundir a potência militar e financeira com o desenvolvimento real de um país. Seria recomendável não emular uma ideia de modernidade que nada tem a ver com aquela assinalada por Zinn, Sen ou Kennedy.Por exemplo, quando hospitais privados em Portugal cobram, nas consultas ou nas cirurgias, uma taxa associada à proteção contra o Covid-19, podemos sentir um eco do terceiro mundo, onde os pacientes são tratados como limões que devem ser espremidos para compensar a falta de responsabilidade dos seus gestores, que evidentemente concebem a iniciativa privada como uma empreitada que não deve assumir riscos para o cumprimento da sua "missão". Quando compramos pão, abastecemos o carro, jantamos num restaurante ou vamos ao teatro, não pagamos um extra pelos cuidados sanitários que os gestores destes negócios devem cumprir. Contudo, também os pacientes que aceitam passivamente uma prepotência, como se merecessem ser cobrados duas vezes, mostram uma falta de literacia sobre o que um estado de direito de um país do primeiro mundo deve garantir, e por literacia, aqui, não se entende necessariamente ter conhecimento jurídico, mas um sentimento incorporado e difuso de justiça social.