Circum-navegando as repercussões socio-mediáticas do contexto pandémico

Com a eclosão da pandemia entrámos em uma temporalidade histórica que teríamos a tentação de definir como excecional, representativa de uma clivagem epocal. Todavia, assim fazendo, correríamos o risco de cair naquela presunção cultural que o sociólogo Jib Fowles definiu com o termo de "cronocentrismo". Quando em 1974 Fowles escreveu na revista Futures que cada época e geração histórica têm a tendência em se acharem, ingenuamente, únicas e decisivas, representando o próprio tempo como mais importante do que os outros períodos na história, queria chamar a atenção sobre o enviesamento da compreensão histórica por parte das culturas focadas no próprio presente. Tal enviesamento poderia implicar e levar para uma atitude autocelebratória, bem como de vitimização. Porém, explicava o sociólogo, é comum às diferentes gerações que se alternam no palco da história partilhar narrativas sobre o próprio tempo alinhadas com esta ideia de excecionalidade memorável. Neste sentido, é exemplar a recente reedição pala VS editora do livro Reflexões sobre a mentira, publicado em 1943 pelo filósofo Alexandre Koyré, cujo incipit é: "Nunca se mentiu tanto como nos nossos dias. Nem se mentiu de forma tão descarada, sistemática e constante".

Naturalmente, aqui não se trata de relativizar a tragédia histórica e social representada pela pandemia e pelos seus efeitos, ma apenas de salientar que o mundo pós-pandémico (esperando que a pandemia e as suas sequelas não fiquem crónicas, isto é, que a condição de emergência sanitária não se torne permanente) continuará a ser reconhecível, que embora diferente continuaremos a lidar com as suas ambivalências, com os seus avanços e recuos, envolvidos na eterna dialética entre a busca de novos caminhos e a prossecução dos já conhecidos.

A história, parafraseando Walter Benjamin, é constituída por uma sucessão de "agora" (jetztzeit) experienciados em vivo como potencialmente determinantes e promissores de mudanças significativas. Ao analisar algumas das muitas facetas que vieram a desenhar o panorama socio-mediático contemporâneo, o último número da revista OBS* pretende sondar a configuração de novos horizontes de pesquisa proporcionados pela emergência socio-sanitária, tentando esclarecer a relevância dos desafios que emergiram no campo info-comunicacional ao longo do ano pandémico.