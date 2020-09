Os Horizontes Plurais da Comunicação Social

É expectável que, nos últimos meses, nos tenhamos lembrado de quão fundamental é um sistema mediático livre numa sociedade altamente exposta às consequências das suas inúmeras conexões com o resto do mundo e tão interligada a fenómenos dificilmente inteligíveis. Provavelmente, entendemos em definitivo que sem comunicação social a pandemia teria provocado um desastre incalculável, sem sistemas informativos à altura do desafio teríamos experienciado um verdadeiro caos na gestão dos processos de prevenção e na compreensão das medidas tomadas, sem a articulação entre intermediários profissionais teríamos tido um número bem maior de mortos. O ecossistema mediático deu provas da sua função cívica, indispensável para o cumprimento de políticas públicas e a verificação das suas várias implicações. Parece uma consideração óbvia, todavia o valor da comunicação social não é reconhecido de forma linear.

O comportamento das audiências, as restrições do mercado publicitário e a dificuldade do setor em renovar-se configuram uma perspetiva estrábica sobre a tendência em curso e o valor que lhe é projetado. Trata-se de uma deriva histórica do sector quase global, pois, como veremos, há exceções, resultantes das sobreposições e disjunções entre aspetos culturais, tecnológicos e político-económicos. Como é sabido, a transformação epocal que está por trás desta deriva reside no casamento entre a revolução tecnológica e o neoliberalismo: a WEB foi ocupada por um punhado de empresas que ditam as regras do jogo a todos os atores sociais que nela querem existir; ao mesmo tempo, é a primeira vez que na história do capitalismo se concentra e acumula uma tal (e espantosa) riqueza económica em pouquíssimas mãos, sem que lhe corresponda um aumento proporcional de empregos e remunerações dignas. Se compararmos a faturação destas empresas com o número de empregados, contratações precárias e níveis salariais a que deram origem, ficaremos certamente com saudades da justiça social do século XX (sabendo-se que esta teria sido impossível sem as lutas sociais, sindicais e políticas das gerações anteriores).

Algumas pesquisas recentes ajudam a fotografar, no contexto nacional, parte das discrepâncias existentes entre o reconhecimento social do papel desempenhado pela comunicação social e o desinvestimento de recursos no sector.

O último relatório redigido pelo Obercom (Observatório da Comunicação) e pela Intercampus sobre Pandemia e Consumos Mediáticos revela aspetos paradoxais sobre o modo como os portugueses inquiridos encaram a informação, o entretenimento e as experiências mediáticas no nosso tempo. Este estudo, ao recolher dados sobre as dietas mediáticas dos portugueses durante e depois do confinamento, compara as mesmas dietas entre quatro gerações: a da faixa etária entre16-23 anos (GenZ), 24-37 (Millenials), 38-56 (GenX) e aquela com mais de 57 anos (Boomers).

De entre os vários aspetos referidos, destaca-se a atitude das novas gerações em diversificar mais do que as outras os seus hábitos mediáticos, mas é também evidente como há várias tendências de consumo transversais a todas as faixas etárias. A perspetiva comparativa, de facto, permite alcançar uma visão mais abrangente sobre o fenómeno, evitando a ingenuidade de pensar as gerações como estanques. Neste sentido, é significativo lembrar que rotular gerações não permite refletir quer sobre a heterogeneidade presente em cada uma delas, quer sobre as semelhanças existentes entre as diferentes gerações. Uma definição estatisticamente incorreta, mas culturalmente pertinente para pensar as relações intergeracionais contemporâneas, seria a de promiscuidade geracional, o que nos permitiria reenquadrar também algumas das questões ligadas à experiência mediática.

De facto, a emergência de novos formatos e linguagens mediáticas atraem novas audiências, dispostas a experimentar novos conteúdos info-comunicacionais. Nem tudo o que é novo é qualitativamente interessante, nem sequer é realmente novo, mas a curiosidade pela novidade, aliada à alergia pelo que é considerado tradicional, determina a canalização dos interesses no âmbito comunicacional. Na perceção geral, tudo o que não se renova acaba por perder brilho (leia-se valor), tornando-se ordinário.

O relatório refere que na crista da onda está, maioritariamente, o aumento das subscrições de serviços streaming de vídeo (Netflix, HBO, etc.), enquanto os conteúdos noticiosos continuam a ser pouco valorizados. Por exemplo, face à pergunta, "Se o seu operador de telecomunicações lhe oferecer uma assinatura de um jornal digital à sua escolha por apenas mais 99 cêntimos/mês incluído na sua fatura mensal, assinaria um jornal diário?", apenas 25% dos inquiridos aderiria. Não menos significativas são as respostas à seguinte questão: "Se hoje lhe oferecessem, sem pagar nada pela subscrição, um só produto online à sua escolha, que opção escolheria?. Apesar do aumento transversal do consumo de conteúdos noticiosos online (gratuitamente mediados pelas redes sociais, motores de busca e aplicações de mensagens instantâneas), apenas 7% escolheria uma subscrição de um jornal online.

Existe assim uma discrepância entre o querer ser informado e o não estar disposto a pagar para o efeito, como se a informação representasse um direito natural e não a prestação de um serviço cuja falta nos prejudicaria.

Se cruzarmos estes resultados com os do Estudo sobre os Efeitos da Declaração do Estado de Emergência no Jornalismo no Contexto da Pandemia Covid-19, da Universidade de Lisboa, do Minho e de Coimbra, com o apoio da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, do Sindicato de Jornalistas e da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, ficamos a saber que quase metade dos jornalistas inquiridos tinha antes da pandemia um rendimento bruto mensal igual ou inferior a 900 euros. As expectativas de não progressão na carreira tornaram-se dominantes, com uma percentagem crescente de jornalistas assumindo como provável o abandono da profissão.

Temos, então, uma convergência emblemática de secundarização da comunicação social e do trabalho jornalístico, mas que ainda assim não descura o seu valor ético e político. Tais estudos obrigam as empresas e os profissionais da área a experimentar e inovar para se sintonizarem com um conjunto de transformações sociotécnicas que não deixam de ser desafiantes. Trata-se de um desafio sistémico, onde cada órgão e marca de comunicação social deve reconfigurar a sua identidade e missão numa perspetiva ecossistémica. Alguns estão a conseguir gerir a transformação; embora sejam poucos, não deixam de ser exemplos promissores para os restantes. Trata-se de explorar novos formatos, linguagens e contaminações com outros géneros narrativos, bem como de inaugurar novas formas de monetizar os seus conteúdos. Por exemplo, em várias ocasiões o sociólogo Gustavo Cardoso sugeriu um paralelismo entre as cópias dos jornais a circular informalmente pelo WhatsApp e os jornais que costumam passar de mão em mão nos cafés ou nas bibliotecas, querendo desafiar uma forma de monetizar o crescimento exponencial de leitores assim alcançados.

Finalmente, numa perspetiva internacional, se olharmos para o Digital Publishers Revenue Index (DPRI) da Association of Online Publishers (AOP) e Deloitte, ou aos resultados apresentados no FIPP World Media Congress, temos sinais de um renovado protagonismo do setor que vai recuperando independência das plataformas e ampliando o leque dos assinantes. Não temos apenas casos como o do NYT que começou a produzir documentários e reportagens jornalísticas estreando um canal na Netflix. Assistimos a jornais que abrem as redações aos leitores para discutir com eles os temas da atualidade, transmitindo os debates em streaming; há jornais que transmitem também as reuniões das redações dedicadas à preparação do palimpsesto quotidiano; existem igualmente jornais que organizam eventos públicos nas cidades para dinamizar debates e promover entretenimento cultural; existem estratégias comerciais que apenas promovem subscrições para conteúdos específicos (newsletter, podcast, fórum, produtos multimédia, longos formatos), ou para seções temáticas (economia, desporto, cinema, entrevistas, crónicas, etc.); noutros casos, utilizam-se dispositivos de inteligência artificial para criar sistemas de paywall dinâmicos que permitem calibrar o número e o tipo de artigos gratuitos por cada leitor antes de lhe promover uma subscrição personalizada; existem apostas na realidade aumentada aplicada às narrativas imagéticas.

São exemplos de vitalidade que estão a renovar os media tradicionais e as suas relações com os públicos, que os fazem entrar mais profundamente na fluidez do quotidiano, permitindo narrar e integrar mais experiências da vida social dos leitores/ouvintes/espetadores/participantes/divulgadores.