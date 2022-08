Da delegação da responsabilidade política

Não é Sérgio Figueiredo quem tem obrigações de defesa do interesse público, quem foi eleito deputado da nação, quem responde perante o parlamento e quem está sujeito ao código de conduta do governo e às regras de contratação pública. É Fernando Medina, Ministro das Finanças.

Na torrente mediática e num ano que parece não ter havido silly season dado o número de polémicas que se têm vindo a suceder, o caso Sérgio Figueiredo parece já um assunto requentado. Contudo, num país que tem escândalos em catadupa, um caso destes nunca é apenas um caso, mas mais um exemplo das falhas sistémicas na integridade pública. A natureza das falhas é variada: falta de regras, falta de cumprimento das regras existentes, falhas na prevenção, na monitorização, entre outras. O desfecho deste caso em particular, com a renúncia indignada de Sérgio Figueiredo e o lamento do Ministro das Finanças pela decisão do seu novo contratado/antigo contratante, remete para outra vertente do problema da integridade pública em Portugal: a falta (gritante) de responsabilização política e a delegação dessa responsabilidade para actores externos.