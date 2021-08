Afeganistão, a corrupção e o resto do mundo

A história trágica do Afeganistão é longa e complexa, sendo impossível apontar uma só causa ou um só responsável. Contudo, é impossível tentar sequer compreender a situação do país nos últimos vinte anos sem olhar para a corrupção sistémica. Uma das mais importantes causas do falhanço do governo afegão dos últimos vinte anos, a corrupção sistémica tornou o regime numa autêntica cleptocracia, onde quem exerce o poder fá-lo apenas para se apropriar dos recursos do país. De resto, como declarou um coronel americano, "a cleptocracia ficou mais forte com o tempo, a tal ponto que a prioridade do governo afegão passou a não ser a boa governança, mas sim a sustentação dessa cleptocracia". Esta declaração foi revelada em 2019, quando o Washington Post publicou uma serie intitulada The Afghan Papers, que tornou público o relatório de avaliação da operação norte-americana pelo Inspetor-geral Especial para a Reconstrução Afegã (SIGAR).