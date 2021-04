Escapatória Política

Temo que esteja a ser criada uma cerca sanitária em torno de José Sócrates, de forma a higienizar o resto da classe política: "Sócrates é a encarnação do mal da vida política, enganou-nos a todos, é a maçã podre do sistema."

A decisão instrutória sobre a Operação Marquês teve um efeito secundário curioso. É que, num país em que todos são inocentes até sentença transitada em julgado, Sócrates passou a ser chamado de corrupto com todas as letras sem julgamento, com base apenas no resultado da instrução, tanto à esquerda como à direita. Embora mais suave, o ex-secretário de estado de Sócrates e candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina também quebrou o pacto de silêncio dentro do PS para afirmar que há "um rompimento de laços de confiança quando há factos fundamentais de que alguém que foi primeiro-ministro recebeu avultadas quantias financeiras."