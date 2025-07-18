Sábado – Pense por si

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro Analista e Consultor
18 de julho de 2025 às 07:00

UE-China: 50 anos sem festas nem foguetes

Se o ambiente político e diplomático entre os dois lados se vem deteriorando gradualmente nos últimos anos, as relações económicas e comercias, apesar de ainda fortes, também não dão mostras de melhorar.

Tópicos Ricardo Borges de Castro opinião Visto de Bruxelas China UE
