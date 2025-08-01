O estado da (des)União Europeia

O ano de 2025 tem sido exigente para a Europa ao nível interno e externo e, mesmo com as baterias carregadas pelo tempo estival, será difícil esconder as dificuldades: apesar das aparências, tem havido mais desunião que união e, sem ela, o nosso futuro coletivo não será muito promissor.

Visto de Bruxelas, é tempo de começar a preparar a rentrée política de setembro. Enquanto uns vão a banhos, outros, talvez poucos porque é assim que von der Leyen gosta, vão ocupar-se do discurso do Estado da União Europeia que a presidente da Comissão fará no dia 10 de setembro no Parlamento Europeu em Estrasburgo. O ano de 2025 tem sido exigente para a Europa ao nível interno e externo e, mesmo com as baterias carregadas pelo tempo estival, será difícil esconder as dificuldades: apesar das aparências, tem havido mais desunião que união e, sem ela, o nosso futuro coletivo não será muito promissor.

O discurso propriamente dito

O discurso do ‘Estado da União’ é uma ocasião para os presidentes da Comissão refletirem sobre as suas realizações passadas e apresentarem o futuro que querem para a UE. Para quem os escreve, normalmente os speechwriters (literalmente, ‘escritores de discursos’) apoiados por elementos-chave da equipa da presidente, são um quebra-cabeças que tenta conciliar a necessidade de apresentar uma visão estratégica de longo-prazo com a panóplia de políticas públicas com que a UE se ocupa.

Aposto que se pedíssemos ao ChatGPT para fazer uma análise rápida de discursos de todos os comissários europeus, concluiríamos que a UE tem 27 áreas absolutamente prioritárias e, faltando uma, não sobreviveria. Ou seja, há muita dificuldade em omitir assuntos que, apesar de importantes, não são vitais. Em qualquer caso, haverá sempre grupos dos chamados stakeholders (literalmente, ‘partes interessadas’), em Bruxelas e por essa Europa fora, que vão ficar descontentes com o discurso do ‘Estado da União’ e que vão opinar que von der Leyen não tem visão estratégica e que o futuro da União está, por isso, posto em causa.

No entanto, arrisco a dizer que há temas que vão, seguramente, ser abordados em setembro. Vejamos.

Na ordem interna

Olhando para dentro, um assunto que vai estar no topo da agenda é a proposta do novo orçamento comunitário para 2028-2034 apresentado por von der Leyen em julho. A julgar pelas reações iniciais ao pacote financeiro proposto de quase 2 triliões de euros, haverá muitas contas a ajustar nos próximos tempos: com os países que pagam e querem pagar menos; com os países que recebem e querem receber mais ou sem condições; e com os tais grupos de interesse que julgam que a sua área é mais importante que as demais. Mas, o orçamento é também uma oportunidade para a alemã apresentar a sua visão de futuro para a UE – uma que irá para além do seu mandato que termina em 2029. Von der Leyen, certamente, não vai querer perder essa oportunidade.

Depois, politicamente, vai piscar o olho em muitas direções: para a sua família política do centro-direita (e para os liberais), vai falar de empresas (PMEs, mas não só), re-industrialização, competitividade e desburocratização (que em Bruxelas se diz simplificação); para a sua esquerda (e também para os verdes), vai insistir na ideia de construir uma economia limpa, amiga do ambiente, e na importância do tecido social europeu e da coesão das nossas sociedades democráticas; para a direita mais à direita (e também para muitos do seu Partido Popular Europeu), vai falar de segurança interna, controlo de fronteiras e imigração. Ou seja, vai haver mensagens para todos aqueles que a têm sustentado politicamente e que a ajudaram a derrotar a recente moção de censura apoiada pela direita mais radical.

Já com um olho na realidade externa, vai concentrar-se no tema da defesa europeia, incluindo a linha de crédito SAFE (Instrumento de Ação para a Segurança da Europa) que apresentou fintando o Parlamento Europeu – o mais provável, aliás, é que alguns parlamentares durante o debate continuem a criticar von der Leyen por essa opção de fazer propostas que, através de um procedimento do Tratado de Lisboa, afasta os deputados europeus do processo legislativo.

Na ordem externa

Olhando mais para fora, mesmo com o mau ‘acordo comercial’ possível que von der Leyen fez com Donald Trump, o tema das ‘taxas aduaneiras’ não vai desaparecer: há ainda muitos detalhes para acertar daquilo que foi acordado e a imprevisibilidade do presidente americano é a sua imagem negocial de marca.

Ora, a presidente da Comissão tem sido muito criticada por analistas e políticos europeus pelo arranjo alcançado na Escócia, mas na verdade ela estava entre a espada da arbitrariedade de Trump e a parede da desunião dos 27. Não eram poucos aqueles que queriam evitar, a todo o custo, uma escalada comercial com os EUA, com potenciais consequências para outras prioridades, tais como, a segurança da europa e a manutenção do apoio à Ucrânia – ainda mais agora que o magnata parece estar, finalmente, a virar o prego relativamente a Putin.

No contexto económico internacional, entalada pelas taxas aduaneiras de Trump e pelas dificuldades crescentes no relacionamento com a China, discutidas na última crónica, von der Leyen vai insistir no tema da Segurança Económica que assenta numa dupla estratégia de redução de riscos e vulnerabilidades, por um lado, e de diversificação de laços económicos, por outro, teimando na necessidade de concluir e ratificar novos acordos comerciais como o da UE-Mercosul. Aqui, também, não há consenso entre os países europeus e será preciso ultrapassar, principalmente, a oposição da França.

A Ucrânia vai certamente figurar no discurso do ‘Estado da União’ porque o futuro da UE e da arquitetura de segurança europeia dependem, também, de quando e como termina a agressão russa àquele país. Von der Leyen vai defender a necessidade de se avançar com o processo de alargamento a leste, continuando a alertar Kyiv para não voltar a dar tiros no pé no que toca a aspetos fundamentais do seu processo de aproximação ao bloco europeu, nomeadamente, no que toca a questões de justiça e de combate à corrupção. O pior que a Ucrânia poderia fazer neste momento é dar argumentos ao sr. Orbán ou a outros para obstaculizarem ainda mais as suas legítimas aspirações europeias.

Finalmente, com a tragédia humanitária e a instrumentalização da fome em Gaza, mesmo que haja um cessar-fogo entre Israel e o Hamas antes do discurso do ‘Estado da União,’ não há como fugir ao tema em setembro. Resta saber se von der Leyen será mais alemã ou mais europeia na sua posição? A desunião foi o que marcou a (des)orientação da UE desde o início da guerra despoletada pelo ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro de 2023. Como diz o provérbio, «o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita» e a política europeia para o Médio Oriente tem sido um verdadeiro desastre diplomático e político desde então, comprometendo a posição comum da UE que defende a solução de dois estados a viver, lado a lado, em paz e segurança e fere a credibilidade internacional de Bruxelas.

O preço do sucesso

Von der Leyen tornou-se por mérito próprio (e demérito de outros) a todo-poderosa ‘Senhora Europa.’ Ela é a face mais visível da UE dentro e fora de portas. Este seu segundo mandato, que completa o primeiro aniversário em dezembro, tem sido difícil e acredito que essa será a marca dos quatro anos que lhe ficam a faltar, também, fruto do estilo de liderança centralizador de que tanto gosta.

No seu primeiro mandato, a presidente da Comissão demonstrou que sabia ser a bombeira de serviço da UE e ainda bem. Agora precisa de mostrar que tem visão e capacidade de liderança de longo prazo para deixar a União num estado melhor do que aquele em que o encontrou em 2019.

Não vai ser fácil e nem será da sua total responsabilidade porque muito do que se conseguir fazer (ou não) depende mais da vontade e da unidade dos 27 à volta de objetivos comuns. Mas, como ficou demonstrado recentemente com o ‘acordo comercial’ com os EUA, não vão faltar aqueles que a vão usar como bode expiatório quando a coisas correm mal. Esse é o preço do sucesso de von der Leyen: para o bem ou para o mal do ‘Estado da União.’

P.s.- A Visto de Bruxelas regressa em setembro. Boas férias!