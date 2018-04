Vida de papel

"Voltaremos à segunda parte da Casa de Papel, nessa ambiguidade de quem sofre pelos bons e pelos maus, ou não admite que só sofre pelos maus, como quem torce pelas suas forças e fraquezas, como quem reza para que o purgatório seja promovido a secção do céu."

Quando se instala a confusão no banco de trás do meu carro, começo por dizer "acalmem-se", depois aumento o volume da música (se gostarem, resulta) e, quando nada funciona, sai um sonoro "calem-se!". No trio ouve-se uma voz bichanar, procurando escapar à minha censura, numa tentativa vã perante a exiguidade de qualquer viatura. Não rir é um esforço que me imponho para não os deixar descambar.

Nós adoramos bandidos. Na melhor das hipóteses, há um Zé Carioca em cada um de nós. Mas, em geral, há algo mais atrevido do que isso, que raramente sai cá para fora. Por isso, o polícia que investiga, apesar de proibido pela falta de distanciamento, o pai ou a mãe que fazem justiça pelas próprias mãos, o Robin dos Bosques, o ladrão inteligente são níveis de transgressão que, se não fizerem de forma óbvia grande mal a ninguém, alimentam esta vontade de, de vez em quando, pôr os pés para lá da linha amarela.

La Casa de Papel no Netflix é um bom exemplo disso, com o interesse suplementar de ter uma boa direção de atores, refletir muito bem as forças e fraquezas que todos conhecemos na vida e com as quais nos identificamos facilmente e (não resisto à generalização, ainda que evitando ser spoiler) de não esconder que as mulheres têm uma tendência para cometer tremendos erros de casting nada inferior à dos homens. Ambos se deixam levar num click por uma casca, com a diferença de que a casca que move muitos homens é facilmente identificável e a que move muitas mulheres parece – embora não seja – mais complexa (resume-se ao clássico, mas não suficientemente assumido, "cavaleiro-versus-cavalheiro").

É esse primitivo e óbvio revestido de inteligência que nos faz humanos e falíveis e que dá encanto à Casa de Papel, com o equilíbrio sedutor a que nos habituaram os realizadores espanhóis: a dinâmica norte-americana, colorida com calor latino e ponteada aqui e ali com introspeção europeia (só generalizações, eu sei).

Não é de estranhar por isso que, por vezes, perante certas hesitações de vida, quando um amigo nos diz temer "ir para o inferno", lhe devolvamos empatia com um "no-inferno-é-onde-se-fazem-as-melhores-festas".

E, assim, voltaremos à segunda parte da Casa de Papel, nessa ambiguidade de quem sofre pelos bons e pelos maus, ou não admite que só sofre pelos maus, como quem torce pelas suas forças e fraquezas, como quem reza para que o purgatório seja promovido a secção do céu.