O dia da miúda gira… ou talvez não

O certinho estava sempre doente. Anginas ao que parece. Pensaram em operá-lo, já que passava a vida a faltar à escola. Numa dessas temporadas de "abelha Maia" e animação checoslovaca do Vasco Granja, o certinho começou a stressar com as faltas. A mãe, com o seu habitual pragmatismo de quem quase só faltou dizer "a vida é como uma caixa de chocolates…", não hesitou e comunicou que a escola estava fechada. Eu ainda tinha alguma febre e não a largava, nos meus 7 ou 8 anos, com um afoito "não-quero-faltar-à-escola". E, assim, a pragmática calou o certinho.

Dias depois, o vizinho e colega de escola revelou que tinha havido aulas. Houve choro e gritaria. O meu mundo desabara. Ela mentiu-me e eu tinha sido introduzido ao conceito de "mentira piedosa".

O certinho não mentia. Por isso, quando o braço tocou na caneca do leite, levando-a a estatelar-se no chão, a mãe chegou e acreditou na (talvez) primeira mentira, num momento de, até então, rara fraqueza. A irmã pagou as favas, teria o certinho também 7 ou 8 anos. Já casado, contou, de passagem, a história à mãe. Ninguém ligou nenhuma ao homem de 30 anos, mas o tema lá tinha ficado a morder.

A vida matou o certinho e qualquer coisa apareceu entre o pragmatismo de quem encaminha a inocência do Forrest Gump e quem, a determinada altura, achava que iria salvar cada homem de todo o mal. Mas resistiu um certo desconforto com a mentira descarada, a mentira que só beneficia o próprio, a que não contempla a necessidade de guardar um segredo ou de não magoar quem não precisa de ser magoado. Há mentira, ainda que em modo de omissão de verdade, que faz parte da cadência de que precisamos para respirar. Mas é rara, pelo que não haver desconforto com o tema continua a parecer-me patológico.

Por isso, é dia de que não gostava – esse em que as mentiras têm graça. Não achava graça nenhuma… porque faltei à escola e não queria ter faltado.

Até que nasceu a miúda, aquela a quem este pai já não poderá dizer certas coisas, porque as circunstâncias me puseram a olhar para o mundo com outros olhos. Faz anos nesse dia e o dia fez-se outro. Será mentira se o dia das mentiras se transformar no meu dia da miúda gira. Eu não me refiro aos meus rapazes como os miúdos giros. Dou-lhes sempre mais conteúdo. Falar-se na miúda gira é simpático, mas é uma omissão de verdade. Ela é muito mais do que isso. Que a verdade dela seja a de, ainda que gira miúda, nunca ser uma miúda gira, mas a mulher que é capaz disto ou daquilo, que nos faz pensar nisto ou naquilo, que nos inquieta desta ou daquela maneira. Só essa será a verdade toda.

