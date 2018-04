1923, Santo Antão, Cabo Verde: nascido-para-apanhar-sol.

1942, Cascais, Portugal: candidata-a-escaldões.

1970 (?), Luanda, Angola: na escada do prédio há vozearia porque o patrão se tinha irritado com os funcionários. A responsável do cabeleireiro farta-se daquilo e dirige-se ao escritório do autoritário patrão. Quem é que ele pensava que era? As clientes não tinham de aturar aquilo. No seu metro e cinquenta e seis vai desancar no matulão mais velho. O homem passou a piar fino.

1974: não me lembro de nada, mas estava em cómoda gestação até que, meses após uma revolução na metrópole, saio com um bronze natural no calor angolano, fruto de uma candidata-a-escaldões nascida em Cascais e de um nascido-para-apanhar-sol oriundo de Santo Antão, Cabo Verde. Por isso, é fácil imaginar a história daqueles dois: de vida boa a queda a pique foi um instantinho, que me trouxe logo em 1975 para o país que me viu crescer, com a minha mãe a ostentar o "magnífico" estatuto de retornada, num país que se queria fazer novo, onde o emprego não abundava nem poderia abundar com tantos a chegar ao mesmo tempo.

Só tenho coisas boas a dizer: nasci na queda dos que me antecederam, pelo que tinha tudo para subir e nunca me deixaram de pôr as escadas à frente. Não era um país perfeito, mas era um país que nos deixava ir mais longe, verificadas as circunstâncias globais para que a vida corresse melhor: trabalho e sorte – sendo certo que a primeira ajuda muito e a segunda, como toda a gente sabe, manda nisto tudo.

Eu, que com enorme falta de originalidade comecei por sonhar ser astronauta, sou daqueles que lamentará sempre ter nascido cedo demais. Gostaria de nascer em três mil e qualquer coisa, com teletransporte e rápidas passagens para outras galáxias. Mas não: a minha televisão (enquanto a tive) era a preto e branco e, claro (leiam isto, crianças!), quando ligavam lá para casa, não sabíamos quem era.

Para compensar, nascer em 1974 durante muito tempo deixou-me ufano, como se fosse predestinado a qualquer coisa, ainda que ignorando que era predestinação a mais para tantos milhares de portugueses nascidos nesse ano enquanto Portugal ainda se estendia por outros continentes. Pois… também não sou. Sou igual aos de 1963, 1981, 1990, 2005 ou 2018. Mas tenho uma obrigação, como outros que tenham qualquer relação com esse momento: nascer num ano que quis fazer história obriga-me a não esquecer que ela se faz também comigo.

Os meus primeiros "passos" na política foram na APU. Não que eu tivesse qualquer ideologia com apenas seis anos ou que a minha mãe tivesse qualquer simpatia pelos partidos mais à esquerda do centrão. Mas, quando me perguntavam na rua, em tom de brincadeira, "de que partido és?", eu respondia sempre "APU". A minha mãe e os meus padrinhos levavam as mãos à boca num riso embaraçado, não percebendo onde teria eu ido buscar aquilo. Era simples: as vogais abertas são poderosas para a simpatia auditiva e vocal das crianças: "[Á]PU" era o que gostava mais de pronunciar.

Da herança desses tempos ainda ficaram algumas derivas pela atividade pública; até cheguei a ser militante de um partido político mais de duas décadas. Esse foi mais um aspeto que tive de assumir: o que não é para mim não é para mim. Mas isso não significa que, agora que vivemos num país muito diferente do de 1974, me possa esquecer de que faço parte deste projeto.

No dia 25 de abril abriu-se uma importante porta. No entanto, o que fica por fazer não pode ser responsabilidade exclusiva de quem trocou balas por cravos. É responsabilidade de todos. E há muito por fazer. Por um lado, continuar a lutar pela igualdade de oportunidades: mantém-se hoje no ADN programático de todos os partidos com assento parlamentar, ainda que com variantes quanto aos caminhos. Há que a aprofundar. Falo por mim. Um país onde há igualdade de oportunidades é uma sorte de que muitos dos que nascem por esse mundo fora não se podem gabar. Mas, por outro, há que não perder valores básicos de civilização que a força do progresso por vezes deixa para trás. Não me refiro ao respeitinho amedrontado ou ao "pobres mas honrados". Simplesmente, estou agora convencido de que estamos a atingir a maioridade que nos permite respeitar porque realmente se acredita no respeito por todos e que nos permite pensar que nada nos impede de ser um pouco mais ricos e honrados.

2018: entretanto, lá no fundo, no fundo, continuarei a sonhar que um dia ainda me lançam num foguete.