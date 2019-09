Podem pintar a cara da minha cor: eu não me importo

"Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada."

"Naquela noite de vigília pascal, já com oito anos, ia receber a água do batismo, a primeira comunhão e a confirmação que, em Lisboa, se têm agregado nesses batismos tardios. Pouco se lembra da cerimónia, mas recorda-se de se fazer engraçadinho."

"Ainda que não tivesse a quem rezar, a arquitetura que liga o céu e a terra é um bálsamo que se oferece a crentes e não crentes. Por isso me sabe tão bem parar em templos: a ponte de alguns para o outro mundo foi sonhada pela mesma humanidade que me liga a este."

10-05-2019

Nalguns casos, a visualização do filme pode ser tão traumática que desaparece da memória: vive-se muito melhor com o grafismo de a "Guerra dos Tronos" ou "Westworld" do que com o banho de realidade de "500 days of Summer".