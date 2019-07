A escorregadia “verdade” de Morrissey

«A maior vergonha que passei contigo foi num parque infantil. Estava outra criança a querer brincar no mesmo sítio que tu e fizeste uma birra porque era preta e não querias brincar com ela». Ironia desta descrição da minha mãe (com a pele branca que atrai escaldões): referia-se a mim, filho de cabo-verdiano, numa combinação que me dá este ar miscigenado. Eu convivi na infância quase exclusivamente com o lado materno (era o meu contexto, a minha proximidade, a minha "não estranheza"), sendo certo que a minha família paterna varia entre vários tons de bronze, incluindo aquele com o qual eu não queria brincar.

Por isso, pode ser tentador aderir à aparente verdade fácil que o ex-vocalista dos Smith nos atirou recentemente: «No fundo, todos preferem a sua raça. Será que isso faz com que todos sejam racistas?». Parece óbvio que quem retira consequências económicas, sociais, políticas ou jurídicas dessa preferência está a ser racista. Mas o ponto não é esse. O ponto está no perigo de vir a retirar essas consequências. E esse perigo está lá enquanto o desconforto da diferença de raça (ou de contexto) persistir e até nos impedir de brincar com o outro menino apenas porque é de raça diferente: apenas porque é preto, pelo que que me vai maltratar, apenas porque é branco, pelo que me vai maltratar…