O autocarro trouxe-me de Leiria até à Casal Ribeiro, em Lisboa. A mesma Casal Ribeiro onde mais tarde vivi numa residência de estudantes; a mesma Casal Ribeiro onde agora mora uma boa amiga que teve a "indecência" de me convidar para padrinho de casamento ("desculpa, não sei se é boa altura [uma vez que te divorciaste este ano], mas gostava muito…"); a mesma Casal Ribeiro onde passo a toda a hora, depois de recentemente me ter mudado para aquelas bandas.

Era altura da inscrição, pelo que me perdi na cidade universitária para, primeiro, na Faculdade de Letras, perguntar onde era a Reitoria e, depois, junto a Psicologia, perguntar onde era Direito. Quem conhece o espaço compreenderá facilmente o meu "magnífico" sentido de orientação.

Até que chegou o grande dia: Anfiteatro 1. Ali nos praxaram, ali tivemos as primeiras aulas, ali bebi as palavras do Professor Jorge Miranda como um convertido que recebe o batismo. Ali tive as primeiras cumplicidades, olhei enternecido para quem me mostrou caminhos, ri-me com amigos que ficaram, caras que esqueci, amizades que só o passaram a ser quase vinte anos mais tarde em improváveis reencontros. Ali me armei em cromo, umas vezes conscientemente, a maior parte delas só porque era (sou?!) naturalmente assim (não necessariamente no bom sentido). Ali percebi que não era a última coca-cola no deserto. Ali sonhei com mundos e fundos, materiais e imateriais, na cabeça e no coração, na carteira e na carreira. Ali quase tenho vergonha de voltar por causa do que quis fazer e não fiz, do que quis ser e já não quero, como se aquela bancada onde se perfilavam gravadores me pedisse contas.

Não foi lá que olhei para a miúda que me explicou ao pé da biblioteca que o que eu tinha interpretado como um "não" era um "sim". Mais de vinte anos depois, a agora amiga ainda se ri da minha incapacidade para interpretar o quer que seja que não saia no Diário da República ou numa Coletânea de Jurisprudência: "Tu não percebeste nada! Eu tive de salvar aquilo!". E, assim, o ex-seminarista lhe fica a dever o primeiro beijo, nesse ano que viu chegar a maioridade. Mas era do Anfiteatro 1 que tudo partia, fosse para os jardins da Gulbenkian, o Castelo de São Jorge ou o silêncio do meu quarto, onde estudava numa fossanguice desenfreada para acorrer aos escuteiros, às idas a Leiria, aos amores e desamores, fugindo dos dramas inventados pela consanguinidade, dos quais, quando muito, me despeço em funerais, fazendo jus ao meu "não-quero-saber".

Olhando para trás, ou melhor, olhando para a frente, o Anfiteatro 1 é a minha "Casa da Partida": era para ali que tinha de ir; era dali que tinha de partir.