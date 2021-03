Admirável mundo de sempre

Pode ser tudo virtual? Claro que não. Ninguém quer isso. Não fosse a pandemia e as esplanadas não estariam menos cheias do que estiveram antes de haver telemóveis.

Troquei bilhetes, deixei mensagens em manuais escolares, escrevi prosa poética. Assim foram as minhas expressões de amor, num exercício de paixão exagerado, num atabalhoamento que ficou muito a dever a uma primeira fase da vida que se projetava noutro chamamento onde o diálogo da sedução não tinha relevo. Mas lá aprendi, ou, pelo menos, beneficiei da generosidade de quem foi fazendo de conta que eu sabia o que estava a fazer.



Mais tarde, vieram os telemóveis, com planos atrativos por minuto, perdendo-me em longas conversas enquanto me iniciava no enamoramento na Internet. E, nesse capítulo, na minha geração, até fui um pioneiro. Rapidamente tinha aprendido a viver nesta nova forma de criar empatia. E saí de cena.



A vida fez-me regressar quando eu já era dos poucos que ainda não tinha WhatsApp. Levava anos de atraso na "gestão estratégica" das respostas e dos silêncios. Eu, sempre espontâneo, sofri educação forçada do coaching que sempre aparece nestas alturas e fui aprendendo a interpretar as mestres das mensagens escritas (há verdadeiras profissionais!). Bom, para ser sincero, admito que nunca venha a aprender verdadeiramente; é um mundo demasiado complexo…