Nunca consegui dormir em aviões. Talvez dormitasse, talvez divagasse, mas organizar-me para mergulhar nos sonhos não era aposta ganha. Por isso, viajava de dia, assumindo que teria de acertar contas com o sono no local onde aterrasse. Foi o que fiz naquele início de ano: levantei-me de madrugada, cumprindo a minha rotina de sempre.





Os preparativos começam a seguir ao jantar. Numa cama vaga, vou dispondo o que preciso, enquanto entoo uma cantilena: "camisas, cuecas, meias, calças, cinto". Depois, acrescento a bolsa com o essencial da higiene, ainda aberta, para assinalar que terei de lá incluir coisas de última hora. E vou construindo quase tudo ao detalhe. A mochila vai com o passaporte, computador, carregadores e, eventualmente, um leitor de livros digitais. O que falha quase sempre quando viajo para certos destinos: o adaptador para tomadas, levando-me a acumular uma razoável coleção lá em casa.





Tudo fica disposto e organizado em cima daquela cama, para que possa confirmar várias vezes. E só na manhã seguinte é introduzido na mala. Já me conheço. Pela manhã, se a mala estivesse fechada, iria tirar tudo cá para fora, indagando se algo ficara por incluir. Assim, mais valia deixar os pertences expostos e só os acomodar antes de sair.Tomo um pequeno-almoço madrugador e asseguro que nada sobra no meu aparelho digestivo, já que se aproxima uma maratona de contenção. Fujo de casas de banho públicas com um pavor higiénico que não tenho em quase mais nada. As casas de banho são um assunto sério. Para mim, há regras que só conhecem exceção em absoluto estado de necessidade. Não me censurem pela partilha, mas esta é condição que molda a viagem, os meus ritmos, as minhas escolhas, o meu humor, os meus silêncios, dependendo de quão distante estiver o meu destino.O momento mais crítico é a saída de casa. O minúsculo apartamento consegue agigantar-se num eco feito do meu trânsito solitário, pelo que a porta é fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, até que não restem grandes dúvidas de que torneiras e luzes não ficaram esquecidas.Tenho um certo orgulho no trânsito da madrugada. Apesar do meu meio século, sinto-me especial quando atravesso a cidade encontrando uma dúzia de matutinos que parecem levar consigo os destinos da urbe adormecida. Depressa me passa. Chegado ao aeroporto, há já um frenesim que me banaliza, voltando a ser parcela de multidão. Mas, como não cresci a viajar, apesar de o trabalho ter feito do lounge rotina, sinto sempre um palpitar, uma importância neste meu novo-riquismo itinerante.Às vezes penso como sou chato. Pareço um daqueles filmes parados de uma certa época. Não a época em que os portugueses sabiam rir-se de si próprios, mas a que veio a seguir, numa introspeção lenta, alegadamente para uma elite, distante do meu entusiasmo pela "Guerra das Estrelas", o "Bond", o "Indiana Jones" e afins. Mas a verdade é que me debruço sobre mim e sobre o que me rodeia com um detalhe e, ao mesmo tempo, uma constante necessidade de compreensão, que perco a fluidez cinematográfica que sempre quis para a minha vida. Eu sei-me uma seca. Por isso, preciso de muito tempo, de muita confiança, antes de começar a falar do que quer que seja num evento social. Fujo desses eventos. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer sobre vinhos, não sei descrever grandes pormenores de viagens, não sou o rei da gastronomia. E, pior, tenho uma curiosidade dispersa, da ciência a muitas outras coisas, que não tem profundidade suficiente para ser interessante, nem banalidade para saber entreter. Estou preso no meu mundo entre mundos, pelo que me rendi ao único lugar onde pareço feliz: o trabalho.É o trabalho que me leva a embarcar num trajeto de dez horas. O dia vai ser longo. Ainda me desafiaram para um jantar à chegada, mas declinei. No dia seguinte, começo onde sei estar. Reúno com a equipa que me chamou e arranco com a auditoria que ando a preparar há várias semanas. Os novos canais de denúncia fazem-me saltitar de empresa em empresa para descobrir fraudes e outros pecados capitais, enquanto me esqueço daquele apartamento vazio em Lisboa e me refugio na minha zona de conforto onde me pagam para deixar todos os outros desconfortáveis.Começa a formar-se a fila para o embarque. É hora de me dirigir à casa de banho, antecipando o que a bexiga não poderá conter. É que, nos aviões, nem em pé me sinto confortável (sou um tipo muito esquisito). Lá vou eu, em modo preventivo. Demoro algum tempo – o quanto basta para que este meu medo de perder a vida insonsa me ponha a rever o calendário de visitas ao urologista. Será que já tenho algum problema na próstata? E, se o coração voltasse a ditar regras, perderia o amor porque a idade já enfraquece a líbido? Malditos 50 anos! Isso de que envelhecer é lindo, de que se está no auge do charme – tudo isso é uma treta insuportável. Amanhã ninguém saberá que tenho medo de viver a minha vida insonsa, ao mesmo tempo que tenho medo de a perder. Porque amanhã só me verão naquele aquário em que nado como um peixe voraz, onde todos os outros peixes me temem.Vou para a fila que pouco aliviou, enquanto já se revela o despertar do Teams e do WhatsApp na manhã que nasce. Respondo, em despacho amanuense, e lá acabo por entrar no avião que insiste em não partir. Parece que alguém se atrasou, mas ainda vai embarcar. É informação que já nem me aborrece. A idade tornou-me compreensivo; não posso assumir que não havia razões legítimas para o atraso e sei que a minha vida não vai acabar por causa de mais 20 minutos.A vista já se esforça no telemóvel. Estou em negação e persisto sem óculos. Ligo o computador para nova ronda de emails, sem dar pela chegada de quem se atrasou. Lá me mandam desligar os aparelhos, o que cumpro religiosamente; sou uma seca em quase tudo.Começamos a rolar. Gosto de olhar para a pista e começar a ver Lisboa pequenina.Parti.