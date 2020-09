Interlúdio

Entrámos nessa lufa-lufa do confinamento, à espera de que o mal passasse à nossa porta e não entrasse. Mas não aguentámos, nem pudemos aguentar, porque o humano só é humano quando se abre ao mundo e não se confina. E regressámos, mais ou menos lentamente, a uma normalidade, entretanto híbrida de anormalidade, a que agora se quer chamar "novo normal", apesar de nada se saber sobre uma estabilidade a que se possa chamar norma. Mas nós somos assim: procuramos padrões, consistência, previsibilidade, inquietando-nos com a inconstância da vida, mas, paradoxalmente, inquietando-nos com a sua constância, quando ela aparenta instalar-se. Em maior ou menor medida, o ser humano é esta inquietude permanente que se precipita num sobressalto por causa do que o sobressalta e se precipita num sobressalto por falta do que o sobressalte.

Agora que os números voltam a destabilizar aquela ideia de que tudo ia correr bem, estabilizou-se a ideia de que, se nos fecharmos a sete chaves, tudo pode piorar, pelo que se prometem exceções, adaptações, cuidados, progressões. Abrem-se timidamente restaurantes, dá-se espaço aos livros e à cultura, reabre-se o convívio político, dos discursos que precisam de contacto, carne assada e o que mais houver, porque, nos dias que correm, a cultura política não se satisfaz com a distância da rádio que agarrava o mundo na II Guerra Mundial, com a televisão que nos traz a política dos outros mundos que afetam o nosso pequeno pedaço, ou com a Internet onde tudo parece acontecer. Na política, que é de todos, falta o caldo de afeto, em ambiente arejado, mas mais próximo do que uma tela. Esse mesmo caldo dos afetos negados nos namoricos dos festivais, nos bálsamos musicais dos concertos, nas peregrinações de fé. Sim, esse mesmo caldo que a política reclama, porque ordena o povo que mais ordena, mas que mais ninguém parece poder reclamar.

Talvez por causa desta singularidade, que tem uma música própria, que vem de trás, mas não ficou para trás, que anuncia uma frente à qual não quer pertencer, estejamos a viver um longo interlúdio sem saber decidir que música o amanhã irá cantar. E, quando ele acabar, tenho dúvidas de que, olhando para o que foi, se descubra a coerência musical que até um intermezzo não deveria dispensar.