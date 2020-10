A antiga Cadeia da Relação debruça-se sobre o amplo largo, onde se recorda Camilo e o seu "Amor de Perdição". Os miúdos cruzam-no de bicicleta numa euforia reguila, evitando com falsa destreza o atropelo de quem passa. Os adolescentes sentam-se de raspão nos bancos de pedra, de costas para o Jardim da Cordoaria ou para a Rua das Taipas. O arrumador acena-me com familiaridade enquanto orienta as hostes na Travessa de São Bento, tocando-me com um acolhimento a que não estou habituado.Sente-se a aragem da noite que já quer arrefecer depressa, num Porto que contrasta com a Lisboa que atrasa as estações frias e parece antecipar as quentes. Mas esse frio de um outono que ainda não se instalou não retirou as pessoas das esplanadas, nos restaurantes sobrevivos do confinamento.O Porto tinha tudo para me passar despercebido. Durante década e meia, quando rumava a norte, raramente entrava na cidade. E sempre que fui em trabalho, pouco mais vi do que hotéis, clientes e tribunais. Até que, em 2017, resolvi fazer turismo no Porto, acolhendo-me em casa de uns amigos de infância na outra margem do Douro. E a cidade foi ganhando terreno neste cidadão do mundo, de infância alfacinha, adolescência leiriense e toda uma vida adulta de novo virada sobre o Tejo. É-me impossível ser bairrista, se me dá tanto prazer correr de Campolide até ao Cais das Colunas, em Lisboa, quanto contemplar as fachadas da Rua das Flores, no Porto.Mas é esse largo que me faz pensar que os espaços serão aquilo que cada um fizer deles. Uns ali se perdem, outros ali se encontram, outros passam sem dar por nada, mil vidas se tocam, mil memórias se gravam, mil memórias se apagam. E cada história dá um nome ao largo.Já eu, cada vez que ali passo à noite, digo quase sempre a mesma coisa: «adoro a Torre dos Clérigos iluminada». E é essa reconquistada serenidade dos prazeres simples que me faz pensar que esse "Largo Amor", para mim, talvez não seja "de Perdição", mas "de Encontro".