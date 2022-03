O XII Congresso do Ministério Público – contributos para o debate público

As conclusões dos diversos painéis representam um valioso contributo para a reflexão e foram lidas no encerramento do XII Congresso.

Decorreu no último fim-de-semana, dias 25 e 26 de março de 2022, em Vilamoura, o XII Congresso do Ministério Público, organizado pela Direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que contou com uma massiva participação de magistrados e em que se debateram diversos temas de grande interesse não apenas para o Ministério Público, mas também para a justiça, a sociedade e os cidadãos.