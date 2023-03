Conferência Ponta Delgada, Açores: Abuso Sexual em Crianças e Jovens

Nos dias 9 e 10 de março de 2023, no salão nobre do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, na Região Autónoma dos Açores, decorreu um seminário de grande pertinência dedicado ao tema das "Crianças e Jovens: Direitos, Acolhimento e Abuso Sexual", com organização da Procuradoria da República da comarca dos Açores, em parceria com o Comissariado dos Açores para a Infância, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.