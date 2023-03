Direito à Greve – Oficiais de Justiça

É necessário que o poder executivo assuma a necessidade de obter um acordo com os oficiais de justiça de modo a que os Tribunais e Serviços do Ministério Público possam retomar a sua atividade normal.

Os oficiais de justiça iniciaram a 15 de fevereiro uma greve, convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, que abrange, além do mais, de acordo com o respetivo pré-aviso, as diligências/audiências de discussão e julgamento em todas as unidades orgânicas.