A Polónia, o Estado de Direito na União Europeia e o caso do juíz Igor Tuleya

A Associação de Magistrados Europeus pela Democracia e as Liberdades, mais conhecida pela sua sigla Medel, de que fazem parte o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical de Juízes Portugueses, emitiu recentemente um comunicado sobre o caso do juiz polaco Igor Tuleya em que frisa o drama deste e a sua coragem na luta pela independência do judiciário.