Uma das funções que o Ministério Público desempenha, dentro do vasto conjunto de competências que lhe são, estatutária e legalmente conferidas, é a defesa do que se designa por interesses coletivos e difusos.

A defesa do Ambiente e o importante papel do Ministério Público

Um dos principais objetivos destes artigos, escritos para a SÁBADO online, tem sido divulgar ao público a atividade desenvolvida pelos magistrados do Ministério Público, nas diversas áreas de atuação, nos tribunais e serviços do Ministério Público, salientando as carências existentes, as dificuldades presentes, as incompreensões sentidas, bem como contrariar algumas perceções, públicas ou privadas, erradas sobre aspetos da sua atuação (contrariar o grande fluxo de comunicação que informa o público, por vezes erradamente, em especial em processos mediáticos, sem que exista uma resposta institucional que reponha a verdade ou apresente uma versão objetiva e isenta).